поговорка Засучив рукава - ?
Русский язык
поговорка Засучив рукава - ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Засучив рукава - Усердно, страдательно, энергично.
Гость:
Это поговорка означает усердно, старательно работать. Например: Петя весь день работал засучив рукава (то есть Петя весь день усердно работал)
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