ПОДЪЕМНЫЙ КРАН ПОДНИМАЕТ ГРУЗ СО СКОРОСТЬЮ 0.05 М/С .ГРУЗ КАКОЙ МАССЫ МОЖЕТ ПОДНЯТЬ ЭТОТ КРАН,ЕСЛИ МОЩНОСТЬ МОТОРА 1,5кВт

Физика
ПОДЪЕМНЫЙ КРАН ПОДНИМАЕТ ГРУЗ СО СКОРОСТЬЮ 0.05 М/С .ГРУЗ КАКОЙ МАССЫ МОЖЕТ ПОДНЯТЬ ЭТОТ КРАН,ЕСЛИ МОЩНОСТЬ МОТОРА 1,5кВт
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:             СИ:                   Решение: V=0,05м.\с.                             F=P=mg N=1,5кВт         15000Вт            N=Fv=mgv Найти:                                     m=   N  m-?                                               g*v                                                                                                 m=1500Вт                                                             10н\кг*0,05м\с                                                                                              m=3000кг.=3 т.   Ответ:Кран может поднять до 3 тонн.
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