ПОДЪЕМНЫЙ КРАН ПОДНИМАЕТ ГРУЗ СО СКОРОСТЬЮ 0.05 М/С .ГРУЗ КАКОЙ МАССЫ МОЖЕТ ПОДНЯТЬ ЭТОТ КРАН,ЕСЛИ МОЩНОСТЬ МОТОРА 1,5кВт
Физика
ПОДЪЕМНЫЙ КРАН ПОДНИМАЕТ ГРУЗ СО СКОРОСТЬЮ 0.05 М/С .ГРУЗ КАКОЙ МАССЫ МОЖЕТ ПОДНЯТЬ ЭТОТ КРАН,ЕСЛИ МОЩНОСТЬ МОТОРА 1,5кВт
Ответ(ы) на вопрос:
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Дано: СИ: Решение: V=0,05м.\с. F=P=mg N=1,5кВт 15000Вт N=Fv=mgv Найти: m= N m-? g*v m=1500Вт 10н\кг*0,05м\с m=3000кг.=3 т. Ответ:Кран может поднять до 3 тонн.
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