ПОДЪЕМНЫЙ КРАН ПОДНИМАЕТ ГРУЗ СО СКОРОСТЬЮ 0.05 М/С .ГРУЗ КАКОЙ МАССЫ МОЖЕТ ПОДНЯТЬ ЭТОТ КРАН,ЕСЛИ МОЩНОСТЬ МОТОРА 1,5кВт

Физика

ПОДЪЕМНЫЙ КРАН ПОДНИМАЕТ ГРУЗ СО СКОРОСТЬЮ 0.05 М/С .ГРУЗ КАКОЙ МАССЫ МОЖЕТ ПОДНЯТЬ ЭТОТ КРАН,ЕСЛИ МОЩНОСТЬ МОТОРА 1,5кВт

Автор: Гость