помогите пожалуйста написать сочинение на тему "моя школа" примерно 10 предложений

Русский язык
помогите пожалуйста написать сочинение на тему "моя школа" примерно 10 предложений
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя школа самая лучьшая. Я в ней учусь давно.В школе у меня много друзей.В школе у меня много любимых уроков и учителей.Я очень люблю посещать школу.
Гость:
                        Моя школа. Мне нравится моя школа. Туда я хожу с удовольствием, потому что во-первых получаю знания, а во-вторых общаюсь с друзьями. Да утром вставать это проблема, зато какая польза от того что ты встал утром! Имунитет защищается утренным зарядом имоций, сежий воздух по дороге в школу, общение и конечно горячий чай! Я люблю свою школу! Правильно говорят школа- второй дом!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
ПОДЪЕМНЫЙ КРАН ПОДНИМАЕТ ГРУЗ СО СКОРОСТЬЮ 0.05 М/С .ГРУЗ КАКОЙ МАССЫ МОЖЕТ ПОДНЯТЬ ЭТОТ КРАН,ЕСЛИ МОЩНОСТЬ МОТОРА 1,5кВт
Ответить
Русский язык
поговорка Засучив рукава - ?
Ответить
Математика
Подбери несколько решений каждого неравенства a)90000 * y < 360000 b)d - 300 > 8000 Помогите пожалуйста!!!
Ответить
Математика
В магазин завезли 2,8  т .пряников.До обеда было продано (дробное число ) пять седьмых этих пряников .Сколько тонн пряников осталось ещё продать?
Ответить
Русский язык
подбери как  можно больше  глаголов  к данным  существительным     1)рожь  зреет , ...    2) На печи готовят, ...  3) Луч  солнца ...    4) ) Врач ...
Ответить