помогите пожалуйста написать сочинение на тему "моя школа" примерно 10 предложений
Русский язык
помогите пожалуйста написать сочинение на тему "моя школа" примерно 10 предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя школа самая лучьшая. Я в ней учусь давно.В школе у меня много друзей.В школе у меня много любимых уроков и учителей.Я очень люблю посещать школу.
Гость:
Моя школа. Мне нравится моя школа. Туда я хожу с удовольствием, потому что во-первых получаю знания, а во-вторых общаюсь с друзьями. Да утром вставать это проблема, зато какая польза от того что ты встал утром! Имунитет защищается утренным зарядом имоций, сежий воздух по дороге в школу, общение и конечно горячий чай! Я люблю свою школу! Правильно говорят школа- второй дом!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
ПОДЪЕМНЫЙ КРАН ПОДНИМАЕТ ГРУЗ СО СКОРОСТЬЮ 0.05 М/С .ГРУЗ КАКОЙ МАССЫ МОЖЕТ ПОДНЯТЬ ЭТОТ КРАН,ЕСЛИ МОЩНОСТЬ МОТОРА 1,5кВт
Русский язык
Математика
Подбери несколько решений каждого неравенства a)90000 * y < 360000 b)d - 300 > 8000 Помогите пожалуйста!!!
Математика
В магазин завезли 2,8 т .пряников.До обеда было продано (дробное число ) пять седьмых этих пряников .Сколько тонн пряников осталось ещё продать?