помогите пожалуйста написать сочинение на тему "моя школа" примерно 10 предложений

Моя школа самая лучьшая. Я в ней учусь давно.В школе у меня много друзей.В школе у меня много любимых уроков и учителей.Я очень люблю посещать школу.

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Моя школа. Мне нравится моя школа. Туда я хожу с удовольствием, потому что во-первых получаю знания, а во-вторых общаюсь с друзьями. Да утром вставать это проблема, зато какая польза от того что ты встал утром! Имунитет защищается утренным зарядом имоций, сежий воздух по дороге в школу, общение и конечно горячий чай! Я люблю свою школу! Правильно говорят школа- второй дом!