выделите окончания существительных твердого склонения.МАТРОС.КАНАТ.ДОЖДЬ.КОРАБЛЬ
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выделите окончания существительных твердого склонения.МАТРОС.КАНАТ.ДОЖДЬ.КОРАБЛЬ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подчёркнутое - окончание!Матрос - окончание нулевое Канат - окончание нулевое Дождь Корабль
Гость:
Нулевое окончание во всех словах.
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