Будь ласка напишыть текст-розповыдь"Чи доводилось тобы бачити живого слона". Дякую .( треба на завтра, якщо можна швидше)!!!

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Під час екскурсії до зоопарку мені вдалося дуже добре роздивитися слона.Це гігантська тварина,одна з найбільших у світі.Слон -єдина у світі тварина,яка має чотири колоінні чашечки.Інші живі істоти таким похвалитися не можуть.Слони справжні ласуни.Мені дуже подобається величний вигляд цих тварин!