поговорка - Кашу не сваришь -?
Русский язык
поговорка - Кашу не сваришь -?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В давние времена кашей назывались блюда, приготовленные не только из круп, но и из других измельченных продуктов (рыбные, гороховые, хлебные). И были эти блюда ритуальными: каши варили на свадьбах, крестинах, поминках, перед битвами и на победных пирах. Часто и застолья назывались "кашей". По древним летописям известно, что на свадьбе Александра Невского дважды "кашу чинили" — одну при венчании в Троице, другую — в Новгороде. Каша была и символом перемирия, мира после сражения. Вот откуда пошло выражение "заварить кашу": враждующие стороны за одним столом ели единую кашу. Если же мир не удавался, говорили: "С ним каши не сваришь".
Гость:
Так говорят о человеке, с которым трудно найти общий язык, не договориться: С ним кашу не сваришь. То-есть человек этот несговорчивый, неуступчивый, непокладистый. А откуда пошла эта поговорка рассказано в первом ответе, повторяться не буду. Порой, напротив, говорят, что без кого-то каши не сваришь. Это означает, что без него дела сделать нельзя.
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