Вспомните древнегреческие мифы кто из героев мог сказать эти слова. 1)Не осуждайте несчастного отца.Да мне некого винить в гибели сына .
Обществознание
Вспомните древнегреческие мифы кто из героев мог сказать эти слова. 1)Не осуждайте несчастного отца.Да мне некого винить в гибели сына .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дедал. А сыном его был Икар.
Гость:
Это был отец Икара Дедал,тот который создал из войска крылья и они вместе с сыном Икаром летели,а Икар подлетел выше к солнцу,воск растопился и Икар погиб.
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