Автомобиль прошёл расстояние от города до деревни со скоростью 60 км в час. Возвращаясь обратно, он 75% расстояния прошёл с прежней скоростью, а остальной путь со скоростью 40 км в час, а потому и затрати...
Алгебра
Автомобиль прошёл расстояние от города до деревни со скоростью 60 км в час. Возвращаясь обратно, он 75% расстояния прошёл с прежней скоростью, а остальной путь со скоростью 40 км в час, а потому и затратил на обратный путь на 10 мин. больше, чем на путь от города до деревни. Найти расстояние от города до деревни.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - искомое расстояние. Тогда из условия имеем уравнение: [latex]\frac{x}{60}+\frac{1}{6}=\frac{3x}{4*60}+\frac{x}{4*40};\ \ 6x+3x-8x=80;\ \ x=80.[/latex] Ответ: 80 км.
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