Автомобиль прошёл расстояние от города до деревни со скоростью 60 км в час. Возвращаясь обратно, он 75% расстояния прошёл с прежней скоростью, а остальной путь со скоростью 40 км в час, а потому и затрати...

Алгебра

Автомобиль прошёл расстояние от города до деревни со скоростью 60 км в час. Возвращаясь обратно, он 75% расстояния прошёл с прежней скоростью, а остальной путь со скоростью 40 км в час, а потому и затратил на обратный путь на 10 мин. больше, чем на путь от города до деревни. Найти расстояние от города до деревни.

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