Автомобиль   прошёл   расстояние  от  города до деревни со скоростью 60 км в час.  Возвращаясь обратно, он   75%   расстояния   прошёл   с  прежней  скоростью, а  остальной путь со  скоростью  40 км  в час,   а потому и затрати...

Алгебра
Автомобиль   прошёл   расстояние  от  города до деревни со скоростью 60 км в час.  Возвращаясь обратно, он   75%   расстояния   прошёл   с  прежней  скоростью, а  остальной путь со  скоростью  40 км  в час,   а потому и затратил на обратный  путь  на  10 мин. больше, чем на путь от города до деревни.  Найти расстояние от города до деревни.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х - искомое расстояние. Тогда из условия имеем уравнение: [latex]\frac{x}{60}+\frac{1}{6}=\frac{3x}{4*60}+\frac{x}{4*40};\ \ 6x+3x-8x=80;\ \ x=80.[/latex] Ответ: 80 км.
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