мощность двигателя подъемника 8кВт.Какой массы груз он может поднять на высоту 15 м за 1 мин

Физика
мощность двигателя подъемника 8кВт.Какой массы груз он может поднять на высоту 15 м за 1 мин
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
мощность двигателя подъемника 8кВт.Какой массы груз он может поднять на высоту 15 м за 1 мин A=mgh A=Pt m=Pt/(gh)=8кВт*1 мин/(10*м/с2*15 м ) =3200 кг=3.2 т Ответ =3200 кг=3.2 т
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