Для экзамена подготовили билеты с номерами от 1 до 25. Какова вероятность того, что взятый наугад учеником билет имеет: а) однозначный номер; б) двузначный номер?
Алгебра
Для экзамена подготовили билеты с номерами от 1 до 25. Какова вероятность того, что взятый наугад учеником билет имеет: а) однозначный номер; б) двузначный номер?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) 9/25=0.36 б) 16/25=0.64 потому что однозначных будет 9 билетов. и это число надо разделить на число всех билетав. и то же самое в б
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