(900-х:6)*5=4200 звездочка умножить
Математика
(900-х:6)*5=4200 звездочка умножить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(900-х:6)*5=4200 900-х:6=4200:5 900-х:6=840 -х:6=840-900 -х:6=-60 х=-60*(-6) х=360 проверка (900-360:6)*5=4200 4200=4200
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