василинка спекла періжки з вишнями і пригостила ними свойіх друзів вони зйіли 24 періжки після чого у василинки залишилась 1/5 усіх періжків скільки всього періжків спекла дівчинка.
Математика
василинка спекла періжки з вишнями і пригостила ними свойіх друзів вони зйіли 24 періжки після чого у василинки залишилась 1/5 усіх періжків скільки всього періжків спекла дівчинка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 пирожка составляют 4/5 от общего количества. Узнаем 1/5, для этого разделим 24 на 4. Получили 6. Теперь к 24 прибавим 6, полученное число 30- это и есть все пирожки
Гость:
не пЕріжки, а пИріжки) Якщо залишилось 1/5 пиріжків, то 4/5 з'їли друзі, тобто 24=4/5. 1) 24/4 = 6 (шт.) - залишилось пиріжків. 2) 6+24 = 30 (шт.) - всього пиріжків. Відповідь: 30 пиріжків спекла дівчинка.
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