василинка спекла періжки з вишнями і пригостила ними свойіх друзів вони зйіли 24 періжки після чого у василинки залишилась 1/5 усіх періжків скільки всього періжків спекла дівчинка.

Математика

василинка спекла періжки з вишнями і пригостила ними свойіх друзів вони зйіли 24 періжки після чого у василинки залишилась 1/5 усіх періжків скільки всього періжків спекла дівчинка.

Автор: Гость