В правильной четырехугольной пирамиде стороны основания равны 4 и 2 дм,боковое ребро равно 2 дм. Найти высоту усеченной пирамиды.
Геометрия
В правильной четырехугольной пирамиде стороны основания равны 4 и 2 дм,боковое ребро равно 2 дм. Найти высоту усеченной пирамиды.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
d/2=3V2-диагональ нижнего основания d'/2=2V2-диагональ вержнего основания H=V(4-2)=V2 высота = корень из 2.
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