Моё любимое животное кошка! Нужно срочно!  

Гость: Гость:

Моё любимое животное кошка! День был тяжелый, впрочем, как и все предыдущие. С утра нужно было отвести сестренку в садик, сделать необходимые покупки, с обеда учеба в школе, которая дается мне не очень-то легко, вечером - выполнение домашнего задания и хлопоты по дому. Я к вечеру очень уставала, все было каждый день одно и тоже до того дня, когда я, возвращаясь из школы и мечтая о чашечке горячего кофе, вдруг услышала: - Мяу - мяу… Я оглянулась вокруг и увидела только большие хлопья снега, тихо падавшие на землю. "Послышалось, - подумала я. - Неплохо бы выспаться". - Мяу…. "Нет, я еще не сошла с ума", - пришло мне в голову. Я стала всматриваться в белизну снега. Еще минута - и мои глаза заметили какое - то движение в сугробе. Голубые глаза с узкими щелками, розовый носит, как маленькая пуговка. Ко мне приближался несколько неуверенно пушистый кот, у которого хвост был похож на ершик для мытья молочных бутылок. Кот подошел к моим ногам и стал тереться об них, тихо мурлыча, словно пытаясь что -то попросить у меня. - Ты чей? - спросила я. - Твой, - послышалось мне в ответ в мурлыканье пушистика. Сама не ожидая от себя этого, я взяла на руки кота и принесла его домой. В доме кот на удивление быстро освоился. Он ходил за мной всюду, заглядывая во все двери своей любопытной мордочкой. Сытый, он улегся мне на колени и уснул. Мне он очень сильно понравился, я его полюбила всей душой. Да и как не полюбить такое пушистое чудо, которое нашло тебя само?! Вскоре пришли родители с работы. На их вопросительный и удивленный взгляд я ответила: - Он со мной, в гости попросился! - Какие гости? Ты понимаешь, что за ним надо ухаживать! Кто это будет делать? Я? - негодовала мама. Папа тоже был недоволен, но отнесся к моему поступку более спокойно: - У нас дома злая собака, которая не любит кошек, так что придется тебе подарить его кому-нибудь. Он красивый, ухоженный. Это будет хороший подарок. Он принесет в дом много радости. Я умоляла, просила. Требовала, но родители не собирались менять своего решения. На следующий день с плохим настроением я взяла кота и увезла его к своей подруге. Она очень обрадовалась. Мой подарок оказался кстати, потому что она решила выйти замуж, а когда муж будет на работе, чтобы ей не было скучно, ей как раз нужно о ком-то заботиться, вот и пусть это будет мой пушистик. Устроив в хорошие руки котика, жизнь моя потекла своим чередом, но каждый раз, возвращаясь домой, я вспоминала его, такого белого, пушистого, ласкового и доверчивого. И вот однажды я услышала: - Мяу - мяу! Я не поверила своим глазам. Это был Маркиз, я про себя так его называла, замерзший, грязный, но с такими же глазками - щелками, которые так жалобно смотрели на меня. Я подбежала, схватила его на руки и понесла домой. - Как? Опять он? Он что, сам тебя нашел? - сыпались на меня со всех сторон вопросы. - Он меня любит, и я его никому не отдам, - заявила я родным. Так Маркиз и стал жить с нами. На мое удивление родители довольно быстро полюбили его не меньше, чем я сама, только называли его не Маркиз, а Шкода, потому что он считал себя полным хозяином и мог себе позволить мелкие пакости. Даже наша собака, за которую переживал отец, и та играет с ним, а не злится на него, когда Маркиз пытается что-нибудь у нее позаимствовать из чашки с едой. Я хочу сказать, что с появлением в нашем доме Маркиза, для меня многое изменилось в этой жизни. Я по-другому стала относиться к животным. Ведь они очень верные и преданные друзья, с ними можно поделиться бедой, они не предадут и не бросят в беде. Когда ты заболеешь, они это чувствуют и своим присутствием пытаются помочь. Но и ты тоже должен заботиться о них, ведь они не всегда будут маленькими, забавными, пушистыми и интересными. Когда-то и у них наступит старость, а век животных намного меньше, чем у человека. Мы - люди. Мы должны заботиться о своих братьях меньших и дарить им свою любовь, как это делают они для нас!