сочинение по фотографии в. гиппернейтера пятнистый олень помогите пожалуйста очень надо , а то училка ведьма 2 поставит

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сочинение по фотографии в. гиппернейтера пятнистый олень помогите пожалуйста очень надо , а то училка ведьма 2 поставит
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А как же фотография? Вам сочинение по фотографии, типа описать внешность?
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