определить коволентную связь (полярную и неполярную) O2; F2; CH4; H2S.
Химия
определить коволентную связь (полярную и неполярную) O2; F2; CH4; H2S.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
O2-ковалентная неполярная F2-ковалентная неполярная CH4-полярная H2S -полярная
Гость:
O2-ковалентная неполярная связь;F2-ковалентная неполярная связь;CH4-ковалентная полярная связь;H2S -ковалентная полярная связь
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