основные события испано-нидерландской войны

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· в 1566 году в Нидерландах началась буржуазная революция, проходившая под религиозным знаменем борьбы протестантской церкви (кальвинизм) против католицизма - оплота феодальной Испании. · если в 1566/71 гг. жители Нидерландов только оборонялись от испанцев, то с 1572 г. борьба против захватчиков становится всё более наступательноq · летом 1572 г. в Голландии собрались Генеральные штаты. Вильгельм Оранский был признан правителем-наместником Голландии и Зеландии. Это был по существу государственный переворот, который фактически ликвидировал власть испанцев. · Генеральные штаты - регулярно действующее сословное представительство, содействовавшее процессу централизации. Исторически берёт начало с 1463 года. · принц Вильгельм Оранский (1533-1584) был родом из западногерманского княжества Нассау. Он нередко использовал действия религиозных фанатиков в своих целях. · Это был расчётливый и честолюбивый политик, часто шёл на компромиссы. Пользовался авторитетом среди многих правителей Европы как борец против испанских Габсбургов. · В борьбе против испанского владычества его поддержали различные слои общества, включая и часть влиятельных нидерландских католиков. · Альба начал активные действия против Вильгельма Оранского. Однако Нидерланды ожесточенно сопротивлялись. · Испанцы осадили Лейден - ключевой город. Полгода длилась осада, в городе начался голод. Генеральные штаты пошли на крайний шаг - открыли шлюзы, вода устремилась в долину. Испанцы в ужасе бежали.