Длина прямоугольно параллелепипеда равна 5 дм, ширина на 8 см меньше длины, а высота составляет 5/7 ширины. Найди объём и площадь поверхности этого прямоугольного параллелепипеда.
Математика
Длина прямоугольно параллелепипеда равна 5 дм, ширина на 8 см меньше длины, а высота составляет 5/7 ширины. Найди объём и площадь поверхности этого прямоугольного параллелепипеда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 дм = 50 см 50-8 = 42 см ширина42 :7 х5=30 см высотаV =50 х 42 х 30 = 63000 куб.см объёмS =2( 50х42 + 42х30 + 50х30 ) =2 х( 2100+1260+1500) =2 х 4860 = 9720 кв.см площадь поверхности.
Гость:
1 дм=10см 5дм=50 см 50-8=42 см--------ширина прямоугольного параллелепипеда 5/7*42=30см------высота прямоугольного параллелепипеда 50*42*30=63000 куб.см------обьём прямоугольного параллелепипеда (50*42+50*30+42*30)*2=2*4860=9270 кв.см-------- площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда.
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