Длина прямоугольно параллелепипеда равна 5 дм, ширина на 8 см меньше длины, а высота составляет 5/7 ширины. Найди объём и площадь поверхности этого прямоугольного параллелепипеда.

Математика

Длина прямоугольно параллелепипеда равна 5 дм, ширина на 8 см меньше длины, а высота составляет 5/7 ширины. Найди объём и площадь поверхности этого прямоугольного параллелепипеда.

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