Длина участка земли прямоугольной формы 200м а ширина на 40м меньше длины .найти площадь участка .вырази ее в гектарах и акрах

Математика

Длина участка земли прямоугольной формы 200м а ширина на 40м меньше длины .найти площадь участка .вырази ее в гектарах и акрах

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