Длина участка земли прямоугольной формы 200м а ширина на 40м меньше длины .найти площадь участка .вырази ее в гектарах и акрах
Математика
Длина участка земли прямоугольной формы 200м а ширина на 40м меньше длины .найти площадь участка .вырази ее в гектарах и акрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решаем: Ширина=200-40=160м Значит площадь 160*200=32000 кв. м 1ар=100 кв.м. 32000/100=320 ар
Гость:
1) 200 - 40 = 160 м ширина 2) 200 х160 = 32 000 кв.м площадь участка 32 000 кв.м = 320 а = 3,2 га
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