расскажите, как освещается и как нагревается солнцем 22 декабря а)южное полушарие.б) северное полушарие.
Українська література
расскажите, как освещается и как нагревается солнцем 22 декабря а)южное полушарие.б) северное полушарие.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
22 декабря южное полушарие освещается очень хорошо и сильно нагревается солнцем ; а северное полушарие освещается намного меньше (в приполярных районах уже давно полярная ночь) и прогревает слабо, наступает разгар зимы.
Гость:
В это время само южное полушарие освещается очень хорошо и сильно нагревается солнцем,а в севернои полушарие всё наоборот и наступает самый разгар зимы.
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