расскажите, как освещается и как нагревается  солнцем 22 декабря а)южное полушарие.б) северное полушарие.

22 декабря южное полушарие освещается очень хорошо и сильно нагревается солнцем ; а северное полушарие освещается намного меньше (в приполярных районах уже давно полярная ночь) и прогревает слабо, наступает разгар зимы.

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В это время само южное полушарие освещается очень хорошо и сильно нагревается солнцем,а в севернои полушарие всё наоборот и наступает самый разгар зимы.