Решить задачу арифметически.Магазин продал 784 кг яблок, груш и слив.Яблок было продано в 3 раза больше, чем груш, а сливы составляли 5/28 всех проданных фруктов. Сколько денег выручил магазин за проданные яблоки, если килограм...

Математика

Решить задачу арифметически.Магазин продал 784 кг яблок, груш и слив.Яблок было продано в 3 раза больше, чем груш, а сливы составляли 5/28 всех проданных фруктов. Сколько денег выручил магазин за проданные яблоки, если килограмм стоит 27 рублей?

Автор: Гость