Решить задачу арифметически.Магазин продал 784 кг яблок, груш и слив.Яблок было продано в 3 раза больше, чем груш, а сливы составляли 5/28 всех проданных фруктов. Сколько денег выручил магазин за проданные яблоки, если килограм...
Математика
Решить задачу арифметически.Магазин продал 784 кг яблок, груш и слив.Яблок было продано в 3 раза больше, чем груш, а сливы составляли 5/28 всех проданных фруктов. Сколько денег выручил магазин за проданные яблоки, если килограмм стоит 27 рублей?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
груш продали 1 часть, тогда яблок 1*3=3 части 3+1=4 части яблок и груш 784*5/28=140 кг слив было продано 784-140=644 кг яблок и груш продали 644:4=161 кг груш продали 161*3=483 кг яблок продали 483*27=13041 рублей получили от продажи яблок
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