Какое спряжение у слова Идти?

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Какое спряжение у слова Идти?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Идут, идём, идёшь, идёт => 1 спряжение 
Гость:
  Первое спряжение...(Идешь,идут,идете,идем). А окончания ешь, ут(ют), ете, ем и т.д относятчя к первому спряжению.
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