Какое спряжение у слова Идти?
Русский язык
Какое спряжение у слова Идти?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Идут, идём, идёшь, идёт => 1 спряжение
Гость:
Первое спряжение...(Идешь,идут,идете,идем). А окончания ешь, ут(ют), ете, ем и т.д относятчя к первому спряжению.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В автопарку вантажних машин машин у 7разів більше, ніж легкових машин в автопарку, якщо їх на 162 менше, ніж вантажівниж?
Українська література
расскажите, как освещается и как нагревается солнцем 22 декабря а)южное полушарие.б) северное полушарие.
Математика
Решить задачу арифметически.Магазин продал 784 кг яблок, груш и слив.Яблок было продано в 3 раза больше, чем груш, а сливы составляли 5/28 всех про...
Алгебра