Дописати ядерну реакцiю  63       62Сu+?→Cu+n29       29  

Физика
Дописати ядерну реакцiю  63       62Сu+?→Cu+n29       29  
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
63      0                     62       1  Сu +   Ϫ(гамма)   -->  Cu +  n 29      0                     29       0
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