Дописати ядерну реакцiю 63 62Сu+?→Cu+n29 29
Физика
Дописати ядерну реакцiю 63 62Сu+?→Cu+n29 29
Ответ(ы) на вопрос:
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63 0 62 1 Сu + Ϫ(гамма) --> Cu + n 29 0 29 0
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