Поле прямоугольной формы засеяно пшеном.Длина поля 800м,что в 4 раза больше ширины.С участка собрали 40 тон пшена.Сколько центнеров пшена собрали с каждого гектара

Гость: Гость:

1. Находим ширину поля: 800/4=200 (м) 2. Находим общую площадь участка: 800*200=160 000 м^2 (метров в квадрате). 3. Переведем 160 000 м^2 в гектары В 1 га 10 000 м^2 А в скольких га (х) 160 000 м^2 ? Значит, х= 160 000/10 000=16 (га) 4. Известно, что сбрали 40 тонн. Переведем в центнеры. В 1 тонне 10 центнеров А в 40 тоннах сколько центнеров? (х) Значит, х=10*40=400 (ц) 5. Находим, сколько центнеров собрали с каждого гектара: 400/16=25 (ц/га) Ответ: 25 центнеров собрали с каждого гектара.