Поле прямоугольной формы засеяно пшеном.Длина поля 800м,что в 4 раза больше ширины.С участка собрали 40 тон пшена.Сколько центнеров пшена собрали с каждого гектара
Математика
Поле прямоугольной формы засеяно пшеном.Длина поля 800м,что в 4 раза больше ширины.С участка собрали 40 тон пшена.Сколько центнеров пшена собрали с каждого гектара
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ширина поля=800/4=200м, S=800*200=160000м2 или 16 га 1 центнер = 0,1 т => 40 т = 4 ц 16 га / 4ц = 4 центнера пшена собрали с каждого гектара.
Гость:
1. Находим ширину поля: 800/4=200 (м) 2. Находим общую площадь участка: 800*200=160 000 м^2 (метров в квадрате). 3. Переведем 160 000 м^2 в гектары В 1 га 10 000 м^2 А в скольких га (х) 160 000 м^2 ? Значит, х= 160 000/10 000=16 (га) 4. Известно, что сбрали 40 тонн. Переведем в центнеры. В 1 тонне 10 центнеров А в 40 тоннах сколько центнеров? (х) Значит, х=10*40=400 (ц) 5. Находим, сколько центнеров собрали с каждого гектара: 400/16=25 (ц/га) Ответ: 25 центнеров собрали с каждого гектара.
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