напишите, пожалуйста названия радикалов для нонана и декана. формулы радикаловC9H19 иC10H21
Химия
напишите, пожалуйста названия радикалов для нонана и декана. формулы радикаловC9H19 иC10H21
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У нонана радикалом будет нонил, а у декана, соответсвенно - декил.
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