парк прямоугольной формы имеет площадь 18га и ширину 300м найти периметр
Математика
парк прямоугольной формы имеет площадь 18га и ширину 300м найти периметр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=ab, P=(a+b)*2 a=300м, S=18га 1га=10000м2=>18га=180000м2 b=S/a=180000/300=600м P=(300+600)*2=1800м
Гость:
18 га = 180000 кв.м 180000 : 300 = 600 м длина Р= ( 300+600 ) х2=1800 м периметр
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