пес шарик вычел задуманное число из 31, разность разделил на 9 и к полученному результатуприбавил 8. в ответе у него получилось 11

Гость: Гость:

Задуманное число обозначим х. Пёс вычел задуманное число х из 31. Значит, разность будет (31-х). Затем эту разность он разделил на 9. То есть получилось (31-х)/9. И потом прибавил 8 и получилось 11. Тогда получается: (31-х)/9+8=11 (31-х)/9=3 31-х=3*9 31-х=27 х=4 Можно проверить, действительно ли задуманное число 4. Подставляемэто число вместо х в уравнение (31-х)/9+8=11. Получается: (31-4)/9+8=11 То есть задуманное число действительно 4. Ответ: задуманное число 4.