пес шарик вычел задуманное число из 31, разность разделил на 9 и к полученному результатуприбавил 8. в ответе у него получилось 11
Математика
пес шарик вычел задуманное число из 31, разность разделил на 9 и к полученному результатуприбавил 8. в ответе у него получилось 11
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задуманное число обозначим х. Пёс вычел задуманное число х из 31. Значит, разность будет (31-х). Затем эту разность он разделил на 9. То есть получилось (31-х)/9. И потом прибавил 8 и получилось 11. Тогда получается: (31-х)/9+8=11 (31-х)/9=3 31-х=3*9 31-х=27 х=4 Можно проверить, действительно ли задуманное число 4. Подставляемэто число вместо х в уравнение (31-х)/9+8=11. Получается: (31-4)/9+8=11 То есть задуманное число действительно 4. Ответ: задуманное число 4.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два пловца начали одновременное движение от одной лодки у берегу. Первый из них двигался со скоростью 8 м/мин, а второй - со скоростью 12 м/мин. Че...
Музыка
Дай відповідь на запитання ''Що найтяжче журавлям?'', що є в заголовку твору Василя Сухомлинського,своїми словами.
Математика
Поле прямоугольной формы засеяно пшеном.Длина поля 800м,что в 4 раза больше ширины.С участка собрали 40 тон пшена.Сколько центнеров пшена собрали с...