Дайте пожалуйста схему внутреннее строение лягушки(сердце почки и т. д.)ПОЖАЛУЙСТА1!!ЗАВТРА НАДО СДАТЬ(((ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!!

Биология

Дайте пожалуйста схему внутреннее строение лягушки(сердце почки и т. д.)ПОЖАЛУЙСТА1!!ЗАВТРА НАДО СДАТЬ(((ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!!

Автор: Гость