Дайте пожалуйста схему внутреннее строение лягушки(сердце почки и т. д.)ПОЖАЛУЙСТА1!!ЗАВТРА НАДО СДАТЬ(((ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!!

Биология
Дайте пожалуйста схему внутреннее строение лягушки(сердце почки и т. д.)ПОЖАЛУЙСТА1!!ЗАВТРА НАДО СДАТЬ(((ЗАРАНИЕ СПАСИБО!!!
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