отправившись в поход,школьники ч/з некоторое время сделали привал.После чего они прошли еще 10км,и оказалось,что им осталось пройти в 3 раза больше,чем пройдено.На каком расстоянии от начало пути был сделан привал,если всего им...

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Прошли одну часть, осталось идти 3 части, значит всего 4части. Известно что весь путь это 100км. 100/4=25(км) - это одна часть. Первую часть они проходили в два этапа (до привала и после привала)Вычитаем пройденное после привала. 25-10=15 (км) прошли до привала. Ответ 15км.