написать о мечте 4-6 предложений на украинском языке.
Қазақ тiлi
написать о мечте 4-6 предложений на украинском языке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя найголовніша мрія ....Мені дуже хочеться щоб вона здійснилась, і для цього я роблю все необхідне. Я ..., ..., ..., та ....
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