Помогите осуществить превращения) Из сахарозы получить глюкозу. Из глюкозы получить карбон(4) оксид. Из глюкозы получить этанол.

Химия

Помогите осуществить превращения) Из сахарозы получить глюкозу. Из глюкозы получить карбон(4) оксид. Из глюкозы получить этанол.

Автор: Гость