рыболовецкие суда привезли в порт 20340т трески,а окуня в 4 раза меньше. пятую часть пойманного окуня отвезлив магазины, а остальной улов заморозили в холодильнике, сколько тонн окуня отвезли в магазин?
Математика
рыболовецкие суда привезли в порт 20340т трески,а окуня в 4 раза меньше. пятую часть пойманного окуня отвезлив магазины, а остальной улов заморозили в холодильнике, сколько тонн окуня отвезли в магазин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20340\4=5085 5085\5=1017
Гость:
1) 20340 : 4 = 5085 (т) окуня всего 2) 5085 : 5 = 1017 (т) отвезли в магазин Ответ: 1017 тонн
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