рыболовецкие суда привезли в порт 20340т трески,а окуня в 4 раза меньше. пятую часть пойманного окуня отвезлив магазины, а остальной улов заморозили в холодильнике, сколько тонн окуня отвезли в магазин?

Математика

рыболовецкие суда привезли в порт 20340т трески,а окуня в 4 раза меньше. пятую часть пойманного окуня отвезлив магазины, а остальной улов заморозили в холодильнике, сколько тонн окуня отвезли в магазин?

Автор: Гость