Сосновое бревно объемом 0,2 м в кубе плавает на поверхности воды.какую силу нужно приложить к бревну,чтобы полностью погрузить его в воду
Физика
Сосновое бревно объемом 0,2 м в кубе плавает на поверхности воды.какую силу нужно приложить к бревну,чтобы полностью погрузить его в воду
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: V=0,2 м p=1000 кг/м3 g=9,81м/с2 ____________________ Fарх-? Решение: Fарх=pgV, Fарх=1000кг/м3*9,81м/с2*0,2м=1962 Н
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