Сосновое бревно объемом 0,2 м в кубе плавает на поверхности воды.какую силу нужно приложить к бревну,чтобы полностью погрузить его в воду

Физика

Сосновое бревно объемом 0,2 м в кубе плавает на поверхности воды.какую силу нужно приложить к бревну,чтобы полностью погрузить его в воду

Автор: Гость