розповідь на тему після грози

Ось ,настала гроза,небо вкрилось темними хмарами,а хмари закриваючи сонце,ніби захищають його від не мучості.Блискавки щодуху вистрибують,стараючись долетіти до землі,але їм це невдаеться!!!

Гость: Гость:

Минула велика гроза.Знову вийшло лагідне сонечко.І тут на небі з*явилася різнобарвна веселка.Дзвінко заспівали пташки,в небо поринули метелики.І здалося наче все навколо радісно засміялося і весь світ забув про ту жахливу грозу яка була беред цією радісною хвилиною!Всі квіти біднялтся з них порину неймовірний запах.І здалося неначе все навколо заспівало чудовим співом!!!