с аэростата,находящегося на высоте 100м,упал камень.Через сколько времени камень достигнет земли,если:1)аэростат неподвижен;2)аэростат опускается со скоростью 5м/с.Сопротивление воздуха не учитывать.
Физика
с аэростата,находящегося на высоте 100м,упал камень.Через сколько времени камень достигнет земли,если:1)аэростат неподвижен;2)аэростат опускается со скоростью 5м/с.Сопротивление воздуха не учитывать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)h=gt^2/2 100=5t^2 20=t^2 t=4.47с 2)h=v0t+gt^2 100=5t+5t^2 5t^2+5t-100=0 t=2c.
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