с аэростата,находящегося на высоте 100м,упал камень.Через сколько времени камень достигнет земли,если:1)аэростат неподвижен;2)аэростат опускается со скоростью 5м/с.Сопротивление воздуха не учитывать.

Физика

с аэростата,находящегося на высоте 100м,упал камень.Через сколько времени камень достигнет земли,если:1)аэростат неподвижен;2)аэростат опускается со скоростью 5м/с.Сопротивление воздуха не учитывать.

Автор: Гость