Чим тобі подобається українсьий рушник?
Қазақ тiлi
Чим тобі подобається українсьий рушник?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вишивкою,прикрасами,та багато иншими виробами!
Гость:
Він дуже гарний, кожна вишивка є символом країни, рушник є однією з головних традицій України.
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