Ребята помогите пожалуйста срочно написать эссе на тему,,какие вы взяли бы книги с собой отправляясь на необитаемый остров,,
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Ребята помогите пожалуйста срочно написать эссе на тему,,какие вы взяли бы книги с собой отправляясь на необитаемый остров,,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я бы предпочла первый вариант... Эти книги помогут не пасть духом, позволят не отупеть в борьбе за выживание и дадут возможность философски отнестись к происходящему, Что позволит перенести трудности достойно и не потерять человеческий облик... как-то так... :)
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