Ребята помогите пожалуйста срочно написать эссе на тему,,какие вы взяли бы книги с собой отправляясь на необитаемый остров,,

Гость: Гость:

Я бы предпочла первый вариант... Эти книги помогут не пасть духом, позволят не отупеть в борьбе за выживание и дадут возможность философски отнестись к происходящему, Что позволит перенести трудности достойно и не потерять человеческий облик... как-то так... :)