1)Для калия работа выхода электрона равна 1,92 эВ. Какова красная граница фотоэффекта для калия? 2)Для тантала красная граница фотоэффекта равна λ= 0,2974 мкм. Определите работу выхода электрона из тантала. 3)Какой частоты свет...

Физика

1)Для калия работа выхода электрона равна 1,92 эВ. Какова красная граница фотоэффекта для калия? 2)Для тантала красная граница фотоэффекта равна λ= 0,2974 мкм. Определите работу выхода электрона из тантала. 3)Какой частоты свет мледует направить на поверхность платины, чтобы максимальная скорость фотоэлектронов была равна 3000 км/с ? работа выхода для платины раван 6,3 эВ.

Автор: Гость