что делает роща ответе пожалуйста оч надо
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что делает роща ответе пожалуйста оч надо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это есть в нете,а если нету ,то напиши понятней!!!!
Гость:
Весной роща оживает.Травка зеленеет,солнышко блестит,ласточка с весною в рощу к нам летит.
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