розобрать по членам предложениям предложения у забора растёт кудрявая берёза

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розобрать по членам предложениям предложения у забора растёт кудрявая берёза
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этом предлож говорится о БЕРЕЗЕ(сущ.) -ЭТО ПОДЛЕЖАЩ. = ОДНА ЧЕРТА что она делает- РАСТЕТ(гл.)- СКАЗУЕМОЕ =ДВУМЯ ЧЕРТАМИ береза какая -КУДРЯВАЯ(прил.) -ДОПОЛ. волнистой чертой растет где-У ЗАБОРА( сущ. с предлогом)- ОБСТОЯТЕЛЬСТВО МЕСТА -точка тире У забора растет кудрявая береза.
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