розобрать по членам предложениям предложения у забора растёт кудрявая берёза

Гость: Гость:

В этом предлож говорится о БЕРЕЗЕ(сущ.) -ЭТО ПОДЛЕЖАЩ. = ОДНА ЧЕРТА что она делает- РАСТЕТ(гл.)- СКАЗУЕМОЕ =ДВУМЯ ЧЕРТАМИ береза какая -КУДРЯВАЯ(прил.) -ДОПОЛ. волнистой чертой растет где-У ЗАБОРА( сущ. с предлогом)- ОБСТОЯТЕЛЬСТВО МЕСТА -точка тире У забора растет кудрявая береза.