Из точки в к окружности с центром о проведена касательная а точка касания, найдите радиус окружности если АВ 6 корень из трех,угол АВО равен 30 градусов.

Геометрия
Из точки в к окружности с центром о проведена касательная а точка касания, найдите радиус окружности если АВ 6 корень из трех,угол АВО равен 30 градусов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По свойству касательной к окружности, касательная к окружности перпендекулярна радиусу проведенному из центра окружности к точке касания. проводим этот радиус к точке касания. и достраиваем до треугольника ABC. Данный треугольник является прямоугольным  с катетами BA и AO  и гипотенузой BO. Зная один катет AB и острый угол противоположный второму катету (искомому радиусу)можем найти этот катет. a=b*tangA,  где b известный нам катет и A  известный нам угол. получаем а= 6 корней из трех*tang30градусов=6корней из трех* корень из трех/3=6
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