составить по выражению задачу 8 км 759 м + 26 км 90 м где последнее действие это выражение
Математика
составить по выражению задачу 8 км 759 м + 26 км 90 м где последнее действие это выражение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна группа туристов прошла 8км759м ,а другая 26км90м.Найдите весь путь ,если бы группы объединились
Гость:
1 деревня длиной - 8 км 759м 2 деревня длино 26 км 90м вместе - ?км
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