Найти пару слов, в которой все звуки одинаковые жар-шар шторм-штурм мял-мал пруд-прут

Русский язык
Найти пару слов, в которой все звуки одинаковые жар-шар шторм-штурм мял-мал пруд-прут
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пруд-прут. В данном случае буква Д в слове пруд, не имея за собой гласной слышится как Т. поэтому эта пара слов имеет одинаковые звуки
Гость:
4 пара слов имеет одинаковые звуки!!!!!!!!!!!!!!!!
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