Для школи придбали за однаковою ціною 32 звичайні ручки та 12 гелевих.За звичайні ручки заплатили на 60 грн.більше,ніж за гелеві.Скільки зплатили за звичайні ручки та за гелеві окремо?

Гость: Гость:

Нехай, х грн - ціна ручок, у грн - заплатили за гелеві ручки, тоді (у+60)грн - заплатили за звичайні. Складаємо рівняння: 12*х = у 32*х = у+60 12х = у 32х = 12х+60 32х-12х = 60 20х = 60 х = 60/20 х = 3 (грн) - ціна за 1 ручку. (тепер дізнаємось, скільки заплатили за звичайні та за гелеві ручки окремо) 1) 32*3 = 96 (грн) - заплатили за звичайні ручки. 2) 12*3 = 36 (грн) - заплатили за гелеві. Відповідь: 96 грн заплатили за звичайні ручки та 36 грн заплатили за гелеві.