Для школи придбали за однаковою ціною 32 звичайні ручки та 12 гелевих.За звичайні ручки заплатили на 60 грн.більше,ніж за гелеві.Скільки зплатили за звичайні ручки та за гелеві окремо?
Математика
Для школи придбали за однаковою ціною 32 звичайні ручки та 12 гелевих.За звичайні ручки заплатили на 60 грн.більше,ніж за гелеві.Скільки зплатили за звичайні ручки та за гелеві окремо?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 32 - 12 20 (грн) - різниця 2) 60: 20 = 3 (грн) - вартує одна ручка. 3) 32 * 3 = 96 (грн) - заплатили за прості ручки. 4) 12 * 3 = 26 (грн) - заплатили за гелівие ручки
Гость:
Нехай, х грн - ціна ручок, у грн - заплатили за гелеві ручки, тоді (у+60)грн - заплатили за звичайні. Складаємо рівняння: 12*х = у 32*х = у+60 12х = у 32х = 12х+60 32х-12х = 60 20х = 60 х = 60/20 х = 3 (грн) - ціна за 1 ручку. (тепер дізнаємось, скільки заплатили за звичайні та за гелеві ручки окремо) 1) 32*3 = 96 (грн) - заплатили за звичайні ручки. 2) 12*3 = 36 (грн) - заплатили за гелеві. Відповідь: 96 грн заплатили за звичайні ручки та 36 грн заплатили за гелеві.
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