які таємниці живоі природи тобі хочеться відкрити

Гость: Гость:

В природи багато чудес, таємниць і секретів. То хіба не диво – з маленького жолудя зростає могутній дуб, а з невидимих спор – гриби, а звичайна цвіль може бути і отрутою і ліками. Скільки в природі живих істот: від крихітних інфузорій, що можна лише в мікроскоп розгледіти до величезних синіх китів. А найдивніші для мене – це дельфіни. Які ж вони розумні. Коли я спостерігаю за ними в дельфінарії, мені здається, що вони розуміють значно більше, чим ми думаємо. Мене не покидає думка, що дельфіни не морські тварини, а морський народ. Ось тільки не навчилися ми їх доки розуміти, а так хочеться відкрити таємницю взаєморозуміння. Адже як би було здорове, якби дельфіни змогли попередити людей про цунамі, що наближаються, тоді і людських жертв було б набагато менше. І скільки секретів вони могли б відкрити людям.