Составьте сумму выражений х +12 и -16-х и упростите её Состаьте разностьвыражений 24у и -12-у и упростите её.

Алгебра

Составьте сумму выражений х +12 и -16-х и упростите её Состаьте разностьвыражений 24у и -12-у и упростите её.

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