Составьте  сумму выражений х +12 и -16-х и упростите её   Состаьте разностьвыражений 24у и -12-у и упростите её. 

Алгебра
Составьте  сумму выражений х +12 и -16-х и упростите её   Состаьте разностьвыражений 24у и -12-у и упростите её. 
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x+12)+(-16-x)= x+12-16-x=12-16=-4 24y-(-12-y)=24y+12+y=25y+12
Гость:
 (х +12) + (-16-х)=х+12-16-х=-4 24у - (-12-у)=24у+12+у=25у+12
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