Как проверить буквы в словах-В(и)лась,н(и)когда,пот(о)нул,ч(а)стокол,леп(е)тать,ж(е)лала.Проверять буквы которые в скобках!Спасибо!
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Как проверить буквы в словах-В(и)лась,н(и)когда,пот(о)нул,ч(а)стокол,леп(е)тать,ж(е)лала.Проверять буквы которые в скобках!Спасибо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вилась-виться. никогда-по удорению, потонул-тонет, частокол-частота, лепетать-лепечет, желала-желание
Гость:
вилась (вить), никогда (не падает ударение на и поэтому пишем ни),частокол(часто),лепетать (лепечит)желала(ударение на а,значит е чередующаяся гластная)
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