Чем заинтересовывает начало романа "белые ночи" Достоевский, что в нём необычного?
Литература
Чем заинтересовывает начало романа "белые ночи" Достоевский, что в нём необычного?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сентиментальный роман.по-моему с описанием 4 ночей,мечтатель 26 лет (имя не знаем на протяжении всего произведения ) 8 лет живет в Петербурге и не имеет знакомых.Знакомство с девушкой,затем свидание ,воспоминание о Настеньк ,в результате он понимает что она любит не его ,он желает ей счасть -это ночь 4... Напишите в личку, насколько подробно необходимо написать .У меня учитель,всегда говорит сколько необходимо микротем в ответе..
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