ЭДС источника тока равна 4 В, к его полюсам присоединен резистор с номинальным сопротивлением 8 Ом, в результате чего в цепи установилась сила тока 0,4 А. Определите по этим данным внутреннее сопротивление источника.

Физика
ЭДС источника тока равна 4 В, к его полюсам присоединен резистор с номинальным сопротивлением 8 Ом, в результате чего в цепи установилась сила тока 0,4 А. Определите по этим данным внутреннее сопротивление источника.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
E= I*r + U = I*R + I*r= I* (R+r);   R+r= E/I r=(E/I)-R   R-сопротивление на резисторе, E- ЭДС источника тока, I - сила тока   Подставляем исходные данные, считаем r=2 (Ом) Ответ: 2 Ом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
сколько граммов углерода и водорода потребуется для получения11,2 л метана?
Ответить
Русский язык
Как проверить буквы в словах-В(и)лась,н(и)когда,пот(о)нул,ч(а)стокол,леп(е)тать,ж(е)лала.Проверять буквы которые в скобках!Спасибо!
Ответить
Физика
Чему равна архимедова сила, действующая на алюминиевый брусок объемом 125 см в кубе, если он на 1/5 часть своего объема погружен в спирт?
Ответить
Литература
Что по вашему значит любить родину? НАПИШИТЕ 5 ПРЕДЛОЖЕНИЙ.Заранее спасибо) 
Ответить
Математика
Даша, Света и Катя купили одинаковые открытки к празднику. Даша сказала, что за 12 открыток она заплатила 72р, света сказала, что за 4 открытки она...
Ответить