ЭДС источника тока равна 4 В, к его полюсам присоединен резистор с номинальным сопротивлением 8 Ом, в результате чего в цепи установилась сила тока 0,4 А. Определите по этим данным внутреннее сопротивление источника.
Физика
ЭДС источника тока равна 4 В, к его полюсам присоединен резистор с номинальным сопротивлением 8 Ом, в результате чего в цепи установилась сила тока 0,4 А. Определите по этим данным внутреннее сопротивление источника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
E= I*r + U = I*R + I*r= I* (R+r); R+r= E/I r=(E/I)-R R-сопротивление на резисторе, E- ЭДС источника тока, I - сила тока Подставляем исходные данные, считаем r=2 (Ом) Ответ: 2 Ом
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как проверить буквы в словах-В(и)лась,н(и)когда,пот(о)нул,ч(а)стокол,леп(е)тать,ж(е)лала.Проверять буквы которые в скобках!Спасибо!
Физика
Чему равна архимедова сила, действующая на алюминиевый брусок объемом 125 см в кубе, если он на 1/5 часть своего объема погружен в спирт?