У двох вагонах їхало порівну пасажирів. Після того, як з першого вагона вийшло 26 паса, а з другого-17, у першому вагоні стало пасаирів у 2 рази більше ніж, у другому.Скільки пасажирів було вкожному вагоні спочатку?
Математика
У двох вагонах їхало порівну пасажирів. Після того, як з першого вагона вийшло 26 паса, а з другого-17, у першому вагоні стало пасаирів у 2 рази більше ніж, у другому.Скільки пасажирів було вкожному вагоні спочатку?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть в первом вагоне было х тогда и во втором было х вышло 26 из 1 и 17 из 2 тогда х-26=2(х-17) решим х-26=2х-2*17 -х=-34+26 х=8 пассажиров
Гость:
2(х-26)=х-17 2х-52=х-17 2х-х=52-17 х=35 пасажирів -------було вкожному вагоні спочатку.
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