У двох вагонах їхало порівну пасажирів. Після того, як з першого вагона вийшло 26 паса, а з другого-17, у першому вагоні стало пасаирів у 2 рази більше ніж, у другому.Скільки пасажирів було вкожному вагоні спочатку?

Математика

У двох вагонах їхало порівну пасажирів. Після того, як з першого вагона вийшло 26 паса, а з другого-17, у першому вагоні стало пасаирів у 2 рази більше ніж, у другому.Скільки пасажирів було вкожному вагоні спочатку?

Автор: Гость